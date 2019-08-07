جمعيات تجمع الأموال بالمشاهير والهدايا

لجأت جمعيات خيرية إلى مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أموال «السقيا» عبر تقديم هدايا تتراوح بين أجهزة جوالات وأخرى عينية، في إجراء يهدف إلى جذب واستقطاب المتبرعين. وفيما تباينت ردود الفعل بين مؤيد وغاضب، علمت «دوت الخليج» أن الجمعيات التي لجأت إلى هذا الإجراء لم تحصل على موافقات رسمية تخولها جمع الأموال بهذه الطريقة.



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