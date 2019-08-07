25 ريالا أجرة المترو يوميا وتغريم المتسللين 50 ضعفا

متوسط الدخل
كانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في شعبان الماضي، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ 14.823 ريالا، فإن تكلفة تذكرة اليوم الواحد لمترو الرياض ستبلغ نحو 25 ريالا، كما أن المسودّة وضحت الفئات التي تتمتع بخصومات تصل لـ50 % للطلبة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وهذه الخصومات للمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.
وجاء في المسودّة أن الأطفال دون سن الـ6 سنوات جميع رحلاتهم مجانية، وهذه الميزة التي تستهدف فئة الأطفال يتم تطبيقها على مشاريع النقل العام في جميع مدن المملكة.
وسائل النقل
نوهت المسودّة بأن كل الخصومات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، حيث إن للجهة المالكة لمشروع النقل العام زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل العام.
وتهدف هيئة النقل العام إلى تحفيز استخدام وسائل النقل داخل المدن، بضمان توفيرها بكلفة ملائمة.
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