السعودية اليوم / جهود كبيرة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم عبر مهرجان أضحيتي



بريدة ‪05 ‬ ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

يقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم جهوداً كبيرة في مهرجان أضحيتي ٤٠ الذي ينظمه بالتعاون مع أمانة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ويستمر حتى التاسع من هذا الشهر.

وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع أنه تم توفير طاقم طبي بيطري مكون من أكثر من 25 طبيبًا بيطريًا للكشف والمتابعة والارشاد للقيام بالكشف على الاضاحي والتأكد من حالتها الصحية وخلوها من الامراض ومطابقتها لشروط الشرعية للأضحية كما تم إطلاق برنامج ارشادي منوع عبر إقامة فعاليات إرشادية في مدينة الانعام ومركز العقيلات ونقاط البيع والأسواق والمولات.

وبين الصوينع أن الوحدة البيطرية ببريدة توفير عيادة متنقلة متواجدة على مدار الساعة للحالات الطارئة في مدينة الانعام مع استقبال الحالات في إجازة عيد الاضحى المبارك بمقر الوحدة البيطرية.

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