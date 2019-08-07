حج / النقابة العامة للسيارات تنظم دورة تدريبية لسائقي حافلات نقل حجاج دول إفريقيا غير العربية وإيران



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

نظمت النقابة العامة للسيارات دورة تدريبية لسائقي حافلات نقل الحجاج لترددية دول إفريقيا غير العربية وإيران لتعريفهم بخطة إدارة تشغيل الحافلات التي تبلغ أكثر من 1600 حافلة لنقل 590 ر 373 حاجًا .

واشتملت الدورة على شرح لمراحل التشغيل بالمشاعر المقدسة التي يندرج تحتها مراحل التروية والتصعيد وتصعيد التروية والإفاضة والنفرة.

وبحسب الخطة فقد بلغ عدد الحافلات المقرر تشغليها لنقل حجاج دول إفريقيا غير العربية وإيران خلال مرحلة التروية ( مكة - منى ) 69 حافلة بمجمل ثلاثة ردود لكل حافلة, وفي مرحلة التصعيد (مكة - عرفات) فقد بلغت عدد الحافلات 491 حافلة بمجمل ثلاثة ردود لكل حافلة , وفي مرحلة تصعيد التروية ( منى - عرفات ) 69 حافلة بمجمل خمسة ردود لكل حافلة, وفي مرحلة الإفاضة الأولى " أ " ( عرفات - منى ) 166 حافلة بمجمل خمسة ردود لكل حافلة, وفي مرحلة الإفاضة الأولى " ب " ( عرفات - مزدلفة ) 170 حافلة بمجمل خمسة ردود لكل حافلة .

أما في مرحلة الإفاضة الثانية ( مزدلفة - منى ) فقد بلغ عدد الحافلات 21 حافلة بنظام الرد الواحد , وفي مرحلة النفرة " أ " ( منى - مكة ) فقد بلغت الحافلات 206 بنظام الردين , وفي النفرة " ب " ( منى - مكة ) فقد بلغ عدد الحافلات 412 حافلة بمجمل ثلاثة ردود .

// انتهى //

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