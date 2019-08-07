حج / مفتي السعودية اليوم المملكة يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمكة المكرمة اليوم ، الدعاة وطلبة العلم المشاركين في برامج توعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، والأمين العام للجنة الحج العليا بالوزارة سليمان بن فهد الخميس .

وفي بداية اللقاء رحب سماحة المفتي بالدعاة المشاركين, مؤكداً أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتواصوا الدعاة بالحق والصبر في أدائهم لعملهم, منوهاً بأهمية التوعية في الحج ، فالداعية في الحج يجيب على أسئلة المستفتين على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وأعراقهم، مطالباً الدعاة التحلي بالصبر، ورحابة الصدر، وأن تكون أعمالهم مبنية على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال : الحمد لله أننا في مجتمع مسلم وفي هذا البلد الأمين المبارك الذي قال الله فيه (( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا ))، فنحن في نعمة وخير، مؤكداً على الدعاة القيام بواجب الدعوة إلى الله على الوجه الأكمل، وعلى بصيرة وعلم ".

ونوه سماحته بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمايحبه ويرضاه من القول والعمل.

من جهته، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية، أن سماحته شرّف أبناءه الدعاة باستضافتهم وتوجيه كلمة لهم في التحذير من الغلو والتطرف، وتعليم الناس أمور دينهم, منوهاً بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات جليلة للحجاج، حيث انعكس بشكل ايجابي على الدعاة، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ومتابعته لهذه اللقاءات التي تعكس رسالة الوزارة في التواصل بين الدعاة والعلماء الكبار وتحقيق الفائدة والاستزادة من العلم.

وفي نهاية اللقاء أجاب سماحة المفتي العام على أسئلة الدعاة وطلبة العلم .

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