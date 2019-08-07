حج / تعليم مكة يخصص 75 مبنى مدرسيا للجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1440هـ



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة 75 مبنى مدرسياً للجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام 1440 هـ .

وتم تسليم المدارس الحكومية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء من مكة المكرمة، لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم حج 1440هـ وذلك من منطلق حرص الإدارة على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى؛ وفق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نحو الإسهام في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتسخيراً لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأخليت مباني المدارس لصالح الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء بمكة المكرمة حيث استفادت منها 18 جهة حكومية وأمنية هي شرطة العاصمة المقدسة، الإدارة العامة للمرور, كلية الملك فهد الأمنية، قوات الأمن الخاصة، الدفاع المدني، جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية درهم وقاية، جمعية الكشافة

// انتهى //

00:50ت م

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مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسخصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة 75 مبنى مدرسياً للجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام 1440 هـ .وتم تسليم المدارس الحكومية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء من مكة المكرمة، لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم حج 1440هـ وذلك من منطلق حرص الإدارة على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى؛ وفق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نحو الإسهام في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتسخيراً لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.وأخليت مباني المدارس لصالح الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء بمكة المكرمة حيث استفادت منها 18 جهة حكومية وأمنية هي شرطة العاصمة المقدسة، الإدارة العامة للمرور, كلية الملك فهد الأمنية، قوات الأمن الخاصة، الدفاع المدني، جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية درهم وقاية، جمعية الكشافة السعودية ، كلية الطب بجامعة أم القرى، وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج، جمعية عناية للإنجاز، مراكز الأحياء، جمعية غوث ومتطوعي ومتطوعات الدفاع المدني.// انتهى //00:50ت م0344

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