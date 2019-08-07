

ضمد 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

باشرت بلدية محافظة ضمد ممثلة بفرق الكوارث والأزمات والطوارئ بإدارة الخدمات بالبلدية مساء اليوم ، أعمالها في نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المكلف عبدالعزيز بن محسن الأمير أن الفرق الميدانية المزود بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها ، مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

وبين أن البلدية تواصل تعاملها مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الكوارث والطوارئ مع قسم النظافة والحركة والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بتكوين فرق عمل يعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار .

وأكد الأمير أن البلدية تعمل بكافة طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في محافظة ضمد والقرى التابعة لها.

// انتهى //

23:55ت م

0338





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية ضمد تباشر نزح مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.