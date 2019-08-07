"أصوات من خط المواجهة".. فيلم أمريكي عن مكافحة الفقر في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أصوات من خط المواجهة: مكافحة الفقر في الصين".. كان هذا عنوان فيلم وثائقي أمريكي، قدّمه فريق إنتاج مشترك من الولايات المتحدة والصين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبث فيها هيئة إعلامية رئيسية أمريكية برنامجا تلفزيونيا خاصا ومتعمقا حول تخفيف حدة الفقر في الصين.
الصين أولت أهمية كبيرة للتخفيف المستهدف من حدة الفقر منذ عام 2012. وانخفض عدد السكان الفقراء في البلاد من حوالي 99 مليون نسمة في عام 2012، إلى نحو 16 مليون نسمة في عام 2018.
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