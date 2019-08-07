خاص.. اتجاه تونسي لمقاطعة جلسة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي

علمت "العين الرياضية" من مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم أن النية تتجه لدى حمدي المدب، رئيس الترجي التونسي، ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، لمقاطعة جلسة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، المقرر عقدها (الأربعاء) بالعاصمة المصرية (القاهرة)، والخاصة بتدارس أحداث المباراة التي لم تستكمل يوم 31 مايو/أيار الماضي، بين الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التصعيدية التي تنتهجها الأطراف التونسية ضد الهيكل المشرف على كرة القدم الأفريقية خلال الأسابيع الأخيرة.



وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قاطع اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة يوم 17 يوليو/تمّوز 2019، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر مؤخرا.



وتسود حالة من الغضب الشعبي في تونس تجاه الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكاف، بسبب ما يعتبره الشارع الرياضي استهدافا واضحا من قبل الأخير لكرة القدم التونسية خلال الأشهر الأخيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الانضباط وجهت الدعوة لرئيس الترجي ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، لحضور الاجتماع المخصص لاتخاذ القرارات التأديبية بخصوص أحداث ملعب رادس.



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وسيقتصر التمثيل التونسي في جلسة الاستماع على واصف جليل وحامد المغربي، عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم، فضلا عن محامي الترجي.



يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية قامت (الخميس الماضي) بنقض قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم القاضي بإعادة لعب المواجهة بين الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم الاختصاص.



وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في وقت سابق، إعادة لعب هذه المباراة على ملعب محايد، وهو ما لم يرضِ الناديين اللذين بادرا بالتظلم لدى محكمة التحكيم الرياضية.



ودخلت أزمة نهائي أمجد الكؤوس الأفريقية أسبوعها العاشر من دون أن يتم التعرف على الطرف الثاني في مباراة السوبر الأفريقي وأيضا ممثل كرة القدم الأفريقية في مسابقة كأس العالم للأندية.

"محامي بلايلي" سلاح الترجي في أزمة نهائي أبطال أفريقيا



ولن تنتهي هذه الأزمة مع القرار الذي ستتخذه لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتبار أن المحكمة الرياضية أبقت لنفسها حق اتخاذ القرار النهائي بخصوص هذه القضية، في صورة تعارض القرار الصادر مع القوانين الجاري بها العمل.