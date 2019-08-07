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الشؤون الإسلامية تسلط الضوء على مقولة تاريخية للملك سعود
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
سلطت وزارة الشؤون الإسلامية الضوء على مقولة تاريخية للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز.
ونشرت الشؤون الإسلامية مقولة الملك سعود: “جاء الإسلام فنقلنا من الضعة والمهانة إلى أعلى الدرجات؛ فكنا أمنع الناس جانبًا، وكنا القادة، وكنا الهداة الداعين إلى الله”.
في سياق آخر، دشن وزير الشؤون الإسلامية معرض “لبيك.. رحلة الحج عبر العصور” في منطقة مكة المكرمة وهدف المعرض إلى تعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
ويضم المعرض ثلاث قاعات، هي: مكة المكرمة عبر التاريخ، الحج في ذاكرة التاريخ ومن كل فج عميق، ويستعرض المعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى.
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