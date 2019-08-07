- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار المساء تلطف أجواء البرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار المساء تلطف أجواء البرك
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت، مساء أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة البرك والمراكز التابعة، شملت مركز ذهبان وعمق والفيض والمرصد.
ولا زالت الأمطار تهطل بغزارة مع الساعات الأولى لليوم الأربعاء، فيما سالت العديد من الأودية والشعاب.
من جهة أخرى، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من التعرض لمجاري السيول والمصبات ومجاري الأودية، وشددت على ضرورة الابتعاد عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار المساء تلطف أجواء البرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.