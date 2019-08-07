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أمطار المساء تلطف أجواء البرك

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2019-08-07

أمطار المساء تلطف أجواء البرك

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

هطلت، مساء أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة البرك والمراكز التابعة، شملت مركز ذهبان وعمق والفيض والمرصد.

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ولا زالت الأمطار تهطل بغزارة مع الساعات الأولى لليوم الأربعاء، فيما سالت العديد من الأودية والشعاب.

من جهة أخرى، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من التعرض لمجاري السيول والمصبات ومجاري الأودية، وشددت على ضرورة الابتعاد عنها.





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