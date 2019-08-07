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وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. قائد فريق المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.
. مشرف أول الموارد البشرية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الموارد البشرية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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