سماحة المفتي يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - مبارك الدوسري - مكة المكرمة - تصوير: عبدالرحمن الفهد

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس الثلاثاء، في مقر إقامته بمكة المكرمة، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعددًا من القيادات الكشفية والكشافة.

وقدم الدكتور الفهد في بداية الاستقبال شرح لسماحة المفتي عن الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج، وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج، وشرح للخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تساهم في خدمة الحاج.

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وعبر سماحة المفتي في كلمة وجهها للكشافين عن شكره لهم وهم يقومون بذلك العمل التطوعي الخير المبارك خاصة وأنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يساعدون الحاج التائه ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم وهو عمل شرعي.

ونوه بالخبرة التي يتمتع بها المسؤول عنهم الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وأنه قدوة ومن أصحاب الهمم العالية الذين يقتدى بهم.