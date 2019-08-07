- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم سماحة المفتي يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سماحة المفتي يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج
متابعات الخليج 365 - مبارك الدوسري - مكة المكرمة - تصوير: عبدالرحمن الفهد
استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس الثلاثاء، في مقر إقامته بمكة المكرمة، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعددًا من القيادات الكشفية والكشافة.
وقدم الدكتور الفهد في بداية الاستقبال شرح لسماحة المفتي عن الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج، وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج، وشرح للخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تساهم في خدمة الحاج.
وعبر سماحة المفتي في كلمة وجهها للكشافين عن شكره لهم وهم يقومون بذلك العمل التطوعي الخير المبارك خاصة وأنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يساعدون الحاج التائه ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم وهو عمل شرعي.
ونوه بالخبرة التي يتمتع بها المسؤول عنهم الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وأنه قدوة ومن أصحاب الهمم العالية الذين يقتدى بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر سماحة المفتي يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.