إنفوجرافيك “المواطن”.. نصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال الحج

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” العديد من النصائح التوعوية للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال موسم الحج.

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أولًا، يجب تناول المسكنات، والأدوية المضادة للسعال، مع استخدام المناديل للعين والأنف، والراحة قدر الإمكان، بالإضافة إلى عدم استخدام المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، مع تناول السوائل الدافئة.

أما طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، فيجب تجنب المصابين وعدم التعرض المباشر لأجهزة التكييف، مع تجنب الزحام قدر المستطاع، ونظافة اليدين وعدم ملامسة العيد والأنف، بالإضافة إلى تجنب شرب الماء شديد البرودة، وتجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاصة.