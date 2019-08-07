أجواء عسير تكتسي بالبرد و”المواطن” توثق استمتاع المصطافين

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أجواء عسير تكتسي بالبرد و”متابعات الخليج 365” توثق استمتاع المصطافين
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير، حيث اكتست المنتزهات بالبرد.
ووثقت “متابعات الخليج 365” هطول الأمطار والبرد على قرى ابن مازن، والتي شملت عددًا من محافظات ومراكز منطقة عسير، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
واستمتع المصطافون بسقوط الأمطار وزخات البرد التي هطلت على المنطقة، وسط الأجواء الباردة.
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