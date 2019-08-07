أخصائية تقدم نصائح غذائية هامة للحجاج عبر “المواطن”

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجهت أخصائية التغذية العلاجية بمستشفى جراء العام روان نبيه ركة، نصائح لحجاج بيت الله الحرام عبر “متابعات الخليج 365“.

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وشددت ركة على ضرورة تناول 6 وجبات في اليوم، منهم 3 رئيسية كاملة بها كل العناصر الغذائية منها البروتينات والنشويات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، مع شرب المياه.

أما مرضى السكري، فأوضحت أنه يجب الانتظام في الوجبات لتنظيم السكر في الدم، مع ضرورة حمل حلويات في حالة وجود هبوط سكري، مع الانتظام في الأدوية ومواعيدها والانتباه لصلاحية أي منتج معلب وطريقة تخزينه.