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قدم في نظام ساعد وتم التدقيق والتحقق فماذا بعد؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجابت وزارة الخدمة المدنية على استفسار مواطن قدم في نظام ساعد وتم التدقيق والتحقق، متسائلًا عن الخطوة بعد ذلك؟
وقالت الخدمة المدنية: إن بإمكانه متابعة الجهات الحكومية الأخرى المفوضة باستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.
جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:
1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.
2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.
3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.
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