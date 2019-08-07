جراحة تعيد البصر لحاج تركي في مكة

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج تركي تعرض لانفصال في شبكية العين.

وأوضحت “الصحة” أن الحاج كان قد أجرى عملية سابقة للعين في بلاده، وقبل ثلاثة أيام تعرض لانفصال في الشبكية تسبب في ضعف نظره بدرجة كبيرة, حيث أدخل لأحد مستشفيات مكة المكرمة؛ وتم تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية ، حيث خضع لعملية فورية في مركز صحة العين تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وأوضحت “الصحة” أن الحاج استعاد النظر بدرجة كبيرة وغادر المدينة الطبية لمقر إقامته لإكمال مناسك الحج.

من جهته أكد الحاج التركي “محمد” بانه كان يعاني من ضعف النظر بشكل كبير ، وبعد إجراء العملية تمكن من النظر بشكل جيّد ، معبراً عن سعادته الكبيرة, مشيداً بحسن التعامل مع حالته والخدمات التي قدمت له.

يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.