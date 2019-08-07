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2019-08-06 لقطات من مغادرة الحجاج المدينة متجهين إلى مكة متابعات الخليج 365 - واس وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن خلال تواجدهم في مسجد الميقات بالمدينة المنورة لبدء الإحرام ، وسط الجموع البشرية التي توزعت في مصليات وساحات المسجد.

ووثقت “واس” مشاهد لضيوف الرحمن الذين يودعون المدينة المنورة للالتحاق بركب الحجيج والدخول في مناسك الركن الخامس من الإسلام , وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين , للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.











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