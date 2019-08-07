“التعليم” تتيح للمعلمين و المعلمات طباعة شهادات الدورات الصيفية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

أتاحت وزارة التعليم،اليوم، أيقونة لطباعة شهادات الدورات الصيفية لعام ١٤٤٠ من خلال حساب المعلم /ة في بوابة التدريب الصيفي على الرابط

https://str.t4edu.com/#/

وستكون معلومات الدخول للمنصة ببيانات نظام نور، ويجب على المتدرب أو المتدربة تقديم التقييم للبرنامج ومن ثم طباعة شهادة حضور الدورات الصيفية