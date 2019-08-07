الان تتابع “التعليم” تتيح للمعلمين و المعلمات طباعة شهادات الدورات الصيفية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي
أتاحت وزارة التعليم،اليوم، أيقونة لطباعة شهادات الدورات الصيفية لعام ١٤٤٠ من خلال حساب المعلم /ة في بوابة التدريب الصيفي على الرابط
https://str.t4edu.com/#/
وستكون معلومات الدخول للمنصة ببيانات نظام نور، ويجب على المتدرب أو المتدربة تقديم التقييم للبرنامج ومن ثم طباعة شهادة حضور الدورات الصيفية
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تتيح للمعلمين و المعلمات طباعة شهادات الدورات الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.