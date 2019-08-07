الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية عبر موقع أبشر

مخالفات المرورية السعودية، يسعى كل مواطن سعودي للبحث عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية بشكل مستمر، وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات أهمية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالتحديد في المملكة العربية السعودية، حيث تطور الأمر في وزارة الداخلية في السعودية وأصبح لديها القدرة لتقديم هذه الخدمة لكافة مواطنيها.

مخالفات المرورية السعودية

والهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة هو العمل على تسهيل التواصل بين الشخص الذي يقدم الخدمة والشخص الذي يستقبل الخدمة من أجل العمل على توفير الوقت والجهد له بعدم ذهابه لمقر الوزارة، حيث التعرف على هذه المخالفات يتطلب العديد من الخطوات التي يجب إتباعها من قبل أفراد الأسرة.

خطوات الكشف عن المخالفات المرورية

القيام بالضغط على اختيار رابط موقع أبشر الإلكتروني. سيظهر بعد ذلك في أعلى الصفحة اختيار الاستعلامات الإلكترونية يجب الضغط عليها. بعد ذلك سيتم اختيار قسم المرور ثم قسم التعرف على المخالفات المرورية. بعد ذلك يجب عليك كتابة رقم الهوية الخاص بك والرمز المرئي. بعد ما يتم الانتهاء من كتابة بياناتك الخاصة بك، عليك الضغط على كلمة عرض، لكي يتم عرض كافة التفاصيل الخاص بمخالفاتك التي تشمل مكان قيد المخالفة، وتاريخ المخالفة والمبلغ الذي يتم دفعه تعويضاً عن المخالفة ونوع المخالفة.

كما أن وزارة الداخلية في السعودية قامت بإعلان قواعد جديدة بشأن حركات سير السيارات داخل المدن والمحافظات مع وضع كاميرات في كل الشوارع لحماية المواطنين.