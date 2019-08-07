شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جازان: انجراف مركبة والبحث عن المفقودين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات - عبدالله مشهور (جازان)

أدت الرياح والأمطار التي شهدتها منطقة جازان مساء اليوم (الثلاثاء) إلى انجراف مركبة في وادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، فيما انطلقت عمليات البحث عن المفقودين.

ونتج عن التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة سقوط بعض الأشجار وأسلاك الضغط العالي للكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار وشل حركة السير في عدد من الطرق، إضافة لدخول مياه الأمطار إلى بعض المنازل.

من جانبه، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المُقدِّم يحي القحطاني، أن الأمطار شملت محافظة أحد المسارحة والعارضة، والدائر، وفيفا، وهروب، والعيدابي، والحرث، والطوال، وصامطة، وأبوعريش، وجزر فرسان وصبيا، وبيش، وضمد، ومدينة جازان، سال على إثرها وادي جورا، ووادي هراين بمحافظة الدائر، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، ووادي مشرف، ووادي جازان، سيل متوسط بمجراه الطبيعي.

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وبيَّن القحطاني أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية، مشيراً إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى الغزيرة.

وأضاف: «نتج عن الحالة الجوية سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالي على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالي بصناعية أحد المسارحة، ودخول مياه الامطار لعدد من المنازل في مواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عدد من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة، وانجراف مركبة بوادي مسلة في محافظة أحد المسارحة، وجاري البحث عن المفقودين».

وحذر القحطاني المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني.