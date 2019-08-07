ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأرجنتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.