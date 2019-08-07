وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة تدعو لنشر الاعتدال والوسطية والتحذير من الفتن والتكفير ومحاربة الإرهاب وكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار لخدمة جميع الشعوب ، وتحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفق القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح.

جاء ذلك في مستهل الكلمة التي ألقاها معاليه اليوم خلال لقائه كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من الشخصيات الإسلامية البارزة من مختلف دول العالم، حيث نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــــ حفظهما الله ـــ، ودعائهم للحجاج بالقبول والتوفيق.

وقال : "هذا اليوم المبارك الذي ألتقي فيه بضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي يشرف على هذه الاستضافة ، مجدداً التأكيد على أننا في هذه البلاد الطاهرة نشرف ونسعد باستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين .

وأضاف : "أنتم أيها الإخوة نخبة من العالم الإسلامي تشرفتم بأن تكونوا ممن اختيروا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي يقصد منها أولاً العناية بكم وثانياً إنزالكم المنزلة التي تليق بكم من الاحترام والتقدير لأنكم تمثلون شريحة كبيرة من أبناء الإسلام في جميع أنحاء العالم .

وبين : أن ما تقدمه المملكة وما رأيتموه الآن وسترونه - إن شاء الله - من خدمات كبيرة ماهي إلا ثمرة من ثمرات العهد السعودي المبارك منذ أن قام بتوحيد هذه البلاد المباركة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومن بعده أبناءه الملوك - رحمهم الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .

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وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المملكة تدعو لنشر الاعتدال والوسطية ، متخذة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دستوراً ومنهجاً ، وقال : إن ما رأيناه من عناية كبيرة جداً من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإخوانكم وأحبابكم الذين تم الاعتداء عليهم في بيتين من بيوت الله في نيوزلندا ومن ذلك توجيهه - أيده الله - باستضافة 200 من أسر المصابين وذوي الشهداء تقبلهم الله بواسع رحمته ، لهو مضرب المثل بما يكنه - حفظه الله - لأبناء المسلمين في جميع دول العالم .