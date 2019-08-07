، أمير جازان يوجّه بمضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على توفير جميع الكوادر والمعدات لمواجهة أي حوادث أو طوارئ

تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الآن، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وتفصيلاً، تواصل أمير جازان مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري الشؤون الصحية والمرور والدفاع المدني والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على آخر المستجدات، والتشديد على الجميع بمباشرة الحالات والوجود الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طارئ.