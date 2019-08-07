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تنشر "الخليج 365" صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.
وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة عبر صحيفة "الخليج 365"، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 12:36 AM
عمرها ربع قرن.. وحصلت عليها "الخليج 365" من أرشيف الباحث "العمراني"
تنشر "الخليج 365" صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.
وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة عبر صحيفة "الخليج 365"، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج.
، صورة نادرة تنشر لأول مرة.. الملك عبدالله في مراسم غسل الكعبة ،
المصدر : الخليج 365
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