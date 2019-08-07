، بعد الأمطار الغزيرة والانقطاعات.. محافظ هروب يوجِّه بمضاعفة الجهود ،

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شهدت محافظة هروب شرق منطقة جازان أمس أمطارًا غزيرة، نتجت منها انقطاعات لطرق ترابية في قمم المحافظة، وكذلك جريان سيول في أرجاء المحافظة.
ومن جهته، وجَّه محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة الجهات الحكومية في "هروب" ولجنة الطوارئ المشكَّلة بمضاعفة الجهود، ومتابعة بلاغات المواطنين من جراء الحالات المطرية التي تشهدها مرتفعات هروب الجبلية، وتداعيات الأمطار من انقطاعات الطرق غير المعبَّدة، وتساقط الصخور.. ومعالجة البلاغات دون تأخير.
كما وجَّه مراكز المحافظة باستمرار أعمال المتابعة من خلال الخط الساخن بالمحافظة؛ وذلك لتلقي البلاغات، والعمل على معالجتها لبقاء الطرق مفتوحة أمام المواطنين والزوار.
بعد الأمطار الغزيرة والانقطاعات.. محافظ هروب يوجِّه بمضاعفة الجهودمحمد المواسي الخليج 365 2019-08-07
شهدت محافظة هروب شرق منطقة جازان أمس أمطارًا غزيرة، نتجت منها انقطاعات لطرق ترابية في قمم المحافظة، وكذلك جريان سيول في أرجاء المحافظة.
ومن جهته، وجَّه محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة الجهات الحكومية في "هروب" ولجنة الطوارئ المشكَّلة بمضاعفة الجهود، ومتابعة بلاغات المواطنين من جراء الحالات المطرية التي تشهدها مرتفعات هروب الجبلية، وتداعيات الأمطار من انقطاعات الطرق غير المعبَّدة، وتساقط الصخور.. ومعالجة البلاغات دون تأخير.
كما وجَّه مراكز المحافظة باستمرار أعمال المتابعة من خلال الخط الساخن بالمحافظة؛ وذلك لتلقي البلاغات، والعمل على معالجتها لبقاء الطرق مفتوحة أمام المواطنين والزوار.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:15 AM
كما وجَّه مراكز المحافظة باستمرار أعمال المتابعة من خلال الخط الساخن
شهدت محافظة هروب شرق منطقة جازان أمس أمطارًا غزيرة، نتجت منها انقطاعات لطرق ترابية في قمم المحافظة، وكذلك جريان سيول في أرجاء المحافظة.
ومن جهته، وجَّه محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة الجهات الحكومية في "هروب" ولجنة الطوارئ المشكَّلة بمضاعفة الجهود، ومتابعة بلاغات المواطنين من جراء الحالات المطرية التي تشهدها مرتفعات هروب الجبلية، وتداعيات الأمطار من انقطاعات الطرق غير المعبَّدة، وتساقط الصخور.. ومعالجة البلاغات دون تأخير.
كما وجَّه مراكز المحافظة باستمرار أعمال المتابعة من خلال الخط الساخن بالمحافظة؛ وذلك لتلقي البلاغات، والعمل على معالجتها لبقاء الطرق مفتوحة أمام المواطنين والزوار.
، بعد الأمطار الغزيرة والانقطاعات.. محافظ هروب يوجِّه بمضاعفة الجهود ،
المصدر : الخليج 365
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