مطار جدة: الغبار لم يؤثر على حركة الملاحة والرحلات تسير في موعدها

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن الغبار الذي شهدته المحافظة اليوم الثلاثاء لم يؤثر على الحركة الجوية، مشيراً إلى أن الرحلات تسير في مواعيدها دون أي تغيير.
من جانب آخر، أعلن ميناء جدة الإسلامي إيقاف حركة الملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ذكرت أن محافظة جدة ستتعرض لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية.
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