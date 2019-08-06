رئيس الوزراء الباكستاني يطلع ولي العهد على آخر المستجدات في كشمير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها. كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.