لماذا أوقف «موسم الطائف» الفعاليات الموسيقية؟

أعلن موسم الطائف إيقاف الفعاليات الموسيقية خلال الفترة من 7 إلى 13 ذي الحجة الموافق 8 – 14 أغسطس، وذلك تعظيماً لموسم الحج وعظمة أيامه، وفقاً لما جاء عبر الحساب الرسمي لـ«موسم الطائف» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، على أن يتم اسئناف هذه النشاطات بعد موسم الحج. وقال المركز الإعلامي لموسم الطائف في بيان صحفي إن الموسم سيستمر بفعالياته الأخرى، حيث تستمر النشاطات غير الموسيقية لـ«سوق عكاظ» وقرية ورد، ومهرجان ولي العهد للهجن، وسادة البيد (المشي الجبلي) دون توقف.

وأكد المركز الإعلامي إن تجربة الزائر لن تتأثر بسبب ذلك، حيث إن الفعاليات غنية بالكثير من التجارب والحرف الشعبية ومعارض الثقافة والفنون والمسرحيات ونشاطات قرية ورد إضافة إلى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن. ودعا المركز الزوار للاستمتاع بالأجواء في الطائف، والتعرف على عادات وتقاليد وصناعات وثقافات الشعوب العربية من خلال حي العرب في سوق عكاظ.