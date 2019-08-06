المرأة السعودية في عهد الملك سلمان الأقوى وتفوقت على جاراتها في الامتيازات

حظيت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بالكثير من الاهتمام، وتبوأت مكاناً يليق بها وإثبات ما لديها من قدرات كبيرة، مكنتها من الحصول على مراتب فاعلة في بنية المجتمع. ويرصد هذا التقرير وفقًا لصحيفة “سبق” أهم القرارات التي أسهمت في تمكين المرأة السعودية، وإعطائها حقوقاً مازالت تطالب بها نساء الدول الأخرى؛ لتكون المرأة السعودية المثل الذي تحلم به مواطنات أخريات.

المشاركة في مراسم البيعة

منذ أول يوم تولى فيه الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم وفي مشهدٍ غير مسبوق، شاركت المرأة السعودية مبايعة خادم الحرمين الشريفين؛ حيث كان هذا الأمر دوماً حكراً على الرجال، ولكن في عهده استطعن أن يمثلن نساء الوطن.

المجال العسكري

لم يتوقف الأمر هنا، بل حرص على تأهيل المرأة في المجال العسكري، وهو ما تجسد فعلياً باختيار عسكريات سعوديات؛ لتلقي دورات تدريبية في القوة البدنية، واستخدام الأسلحة والرماية بالذخيرة الحية، والإعلان عن وظائف عسكرية للنساء.

دخول المجالس البلدية

استطاعت المرأة أن تدخل مرحلة تاريخية في حياتها السياسية؛ حيث سجلت النساء أسماءهن كمرشحات في انتخابات المجالس البلدية، بل إن عدداً من المرشحات تمكن من الفوز في انتخابات المجالس البلدية التي أجريت وشاركت فيها المرأة ناخبة ومرشحة.

السماح بالنشاط الرياضي

بعد أن كانت من المحظورات، أفاقت نساء الوطن على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العام للرياضة، الأمر الذي فتح آفاقاً كبيرة للمرأة السعودية؛ لممارسة النشاط الرياضي، وافتتاح نوادٍ نسائية رياضية تمكن المرأة من ممارسة الرياضة، فشاركت في العديد من المسابقات التي كانت حكراً على الرجال، كالملاكمة والسيارات والفروسية وغيرها.

تمكين المرأة من الخدمات

في يوم اعتبرته السيدات أنه تاريخي، صدر الأمر الملكي الذي مكّن المرأة من الخدمات دون “موافقة الولي”، الذي كان سنداً نظامياً في كل الجهات الرسمية، ما لم يكن هناك سند نظامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حرصاً من الملك سلمان على إعطاء المرأة السعودية حقوقها كافة ورفعاً لأي ضرر من الممكن أن تعاني منه.

دعم صندوق النفقة للمطلقات

دعم الملك سلمان حفظه الله المرأة المطلقة، وأعطاها حقوقاً كثيرة حيث بات بوسع المطلقات وأبنائهن الحصول على مساندة مباشرة من صدوق النفقة، وذلك ممن صدرت لهن أحكام قضائية لم تنفذ “لغير عذر الإعسار” على نفقة الصندوق، كما تحصل على النفقة من صدرت لهن أوامر قضائية ولا تزال مطالبتهن بها منظورة أمام المحاكم، كما توسع الصندوق أيضاً ليدعم المستفيدات قبل صدور أحكام النفقة بصرف نفقة مؤقتة لهن، تُسترد من المبالغ المستحقة لهن بموجب حكم النفقة.

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ضبط زواج القاصرات

ونظر خادم الحرمين الشريفين بعين الأبوة على الفتيات القاصرات، فصدر قرار بقصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح أو والدتها.

تمكين القانونيات وتعيين كاتبات عدل

كذلك تضمنت القرارات المناصرة للمرأة حماية خريجات قسم القانون، فقد أقرت وزارة العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة المحاماة؛ كون البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي، كما تم تعيين عدد من النساء كاتبات عدل في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها.

السماح بقيادة المرأة

في قرار وُصف بالتاريخي، أقر حق المرأة السعودية في القيادة وأصدر أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيدات في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

تعيينها في السلك الدبلوماسي

كما صدر قرار بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.

المساواة في الأجر والعمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور مرسوم ملكي بإجراء تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية، يقضي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عاماً أسوةً بالرجل، والذي بدأ تنفيذه اعتباراً من الجمعة 1/12/1440. واعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية يحقق المساواة بين الجنسين، ويسهم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.

نظام مكافحة التحرش

ولأن قضايا التحرش من أكثر ما يثير قلق السعوديين، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بتوجيهه لوزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش وإكمال اللازم.

سقوط إذن السفر

أعلنت السعودية رسمياً تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، تنص على أنه للأنثى الحق في استخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها. وتنص على أن للذكر والأنثى نفس الحقوق بتصريح السفر إذا تجاوز العمر ٢١ سنة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة، وللمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.