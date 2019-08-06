«موسم الطائف» يعلن إيقاف جميع الحفلات الموسيقية

أعلن مهرجان موسم الطائف، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع الحفلات الموسيقية لمدة سبعة أيام، بدءًا من يوم الثامن من أغسطس وحتى يوم 14 أغسطس الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لموسم الطائف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إيقاف الحفلات الموسيقية جاء تعظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه.

وتابع: «حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف راح توقّف من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة.. وكل عام وأنتم بخير».

وأطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات موسم الطائف مزدانة بنسمات باردة وورود نديّة وفواكه موسمية، حيث تزينت المداخل الرئيسية لمدينة الطائف بالأعلام والإعلانات إيذانًا بانطلاق «موسم الطائف»، أو «مصيف العرب» في نسخته الأولى والذي يستمر شهرًا كاملًا، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق عكاظ وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير حماس الحاضرين بالأماكن المخصصة للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية.

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وتستقبل المناطق الرئيسية الأربعة المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسية على مدى 31 يومًا في «سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، والهدا والشفا»، الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، التي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأطلق «موسم الطائف»، جائزة الأداء الإعلامي المتميز في خمسة مجالات متنوعة وبجوائز مالية قيمة، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافة السياحية التي تثري التجربة، مستحضرة تجربة موسم الطائف بكل ما فيه من زخم وفعاليات يشهدها مصيف العرب.

ويشمل نطاق الجائزة الصحافة الخليجية والعربية، وتتعدد مساراتها لتضم الأفضل في مجالات «القصة الإعلامية، التغطية الإعلامية، الصورة الفوتوغرافية، التغطية عبر سناب شات، التغريد عبر منصة تويتر».