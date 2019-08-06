بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» ينهي تدريب 50 شابًا بالجوف على صيانة الجوالات

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دورات تمكين الشباب في مدينة الجوف، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.
وجرى تدريب 50 شابًّا على صيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.
يُذكر أنَّ مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شابًّا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.
وفي سياق آخر، قام المركز، أمس الاثنين، بتسليم مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، الدفعةَ الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية.
واحتوت الدفعة أدويةً لمرضى الثلاسيميا، إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من «قِرَبِ الدم»، وتنقسم الدفعة لجزأين أحدهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا.
وتقدَّمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بجزيل الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه وجهوده التي يبذلها في دعم الجانب الصحي في جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا حضرموت.
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