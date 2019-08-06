أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان, وعسير, والباحة، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، على الجزء الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

يذكر أن منطقتي جازان ونجران تعرضتا مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالة مطرية شديدة، حيث وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تحذيرًا حمل اللون الأحمر، بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى سيول على منطقة جازان، إضافة إلى أمطار رعدية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أول أمس الأحد، حالة جوية ممطرة تستمر عدة أيام على أجزاء من جازان وعسير والباحة ثم تمتد إلى الطائف ثم المشاعر ومكة المكرمة وقد تمتد إلى جدة.

وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من حبات البرد، وتسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: