الهلال الأحمر: 15 ألف مستفيد من البرنامج التدريبي لموسم الحج 1440هـ

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 300 دورة تدريبية في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية، بمشاركة 15 ألف متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج، ضمن برنامج التدريب للهيئة خلال موسم الحج لعام 1440هـ.

شارك في الدورات 13289 متدربًا من 18 جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين والشرطة والأمن الدبلوماسي وأمن الطرق والعلميات الأمنية الموحدة والدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وقوات الطوارئ الخاصة والحرس الملكي والكشافة والأمن العام ووزارات الصحة والحج وأمن المنشآت والجوازات، إضافة للحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما استفاد من الدورات 1388 متدربًا من منسوبي الهيئة.

وتضمنت الدورات أكثر من 142 دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها 4374 متدربًا، و89 دورة في التوعية الصحية استفاد منها 8939 متدربًا، وأكثر من 65 دورة طبية قصيرة استفاد منها 1141 متدربًا و4 دورات عامة استفاد منها 223 متدربًا .

Advertisements

واستفاد من الدورات التدريبية المقدمة لمختلف الجهات المشاركة في موسم الحج 4821 متدربًا من منطقة مكة المكرمة، بينما استفاد أكثر من 2059 متدربًا في منطقة الرياض، و1657 متدربًا في المنطقة الشرقية، و3675 متدربًا في منطقة نجران، و1100 متدرب من منطقة القصيم، و190 متدربًا من المدينة المنورة و160 متدربًا من منطقة تبوك و196 متدربًا من الجوف، و271 متدربًا من الحدود الشمالية و135 متدربًا من جازان و90 متدربًا من عسير، و323 متدربًا من حائل.

وأكد رئيس فريق التدريب في موسم الحج الدكتور محمد السويح، أن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، مبينًا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة ومنسوبي أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة.

ولفت السويح الانتباه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب المشاركين كافة في موسم الحج سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءًا رئيسًا من العملية الإسعافية وإجراء سريعًا يسهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.