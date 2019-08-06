«صحة جازان» تكشف حقيقة نقل مرضى «أبو عريش العام» إلى مستشفيات أخرى

نفت صحة جازان في تصريحاتها لـ«عاجل»، مساء اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق مستشفى «أبو عريش العام» ونقل عدد من المرضى المنومين إلى مستشفيات جازان الأخرى. ‏

وأكدت صحة جازان، أن جميع المستشفيات في المنطقة تعمل حاليًّا وتقدم الخدمة، موضحة بأن البعض منها تعمل على المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم.

وأوضحت بأنه يتم التعامل مع الملاحظات الواردة لمركز البلاغات وفق خطط الطوارئ، نافية ما يتداول عن إغلاق مستشفى «أبوعريش»، لافتة إلى أنه يقدم الخدمة ولم يقفل، وبالنسبة للطريق المؤدي للمستشفى يمكن التواصل مع الدفاع المدني وإدارة النقل والطرق في هذا الشأن.

Advertisements

وتعرضت منطقة جازان إلى أمطار رعدية أدت إلى جريان اودية، وانقطاع الكهرباء عن عدة مواقع بالمنطقة.

من جانبها، حذرت أمارة منطقة جازان -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر - مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين والمقيمين بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقيد بتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد.

بدورها، أوضحت «السعودية للكهرباء» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن الفرق الميدانية التابعة لها تعمل على مباشرة مواقع الانقطاعات التي تسببت بها العواصف والأمطار الغزيرة في جازان، مشيرة إلى أن خدمة التيار الكهربائي ستعود في أسرع وقت ممكن.