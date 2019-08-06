عواصف وأمطار غزيرة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق بجازان

شهدت مواقع وقرى عدة بمنطقة جازان مساء اليوم الثلاثاء، انقطاعات في التيار الكهربائي، عقب تعرض المنطقة لعواصف وأمطار غزيرة، في الوقت الذي أوضحت فيه الشركة السعودية للكهرباء أنها تعمل على إصلاح الانقطاعات.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه تحذيرًا حمل اللون الأحمر، بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى سيول على منطقة جازان.

من جانبها، أوضحت «السعودية للكهرباء» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن الفرق الميدانية التابعة لها تعمل على مباشرة مواقع الانقطاعات التي تسببت بها العواصف والأمطار الغزيرة في جازان.

وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن خدمة التيار الكهربائي ستعود في أسرع وقت ممكن.

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بدورها، نوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، مساء الثلاثاء، باستمرار هطول الأمطار على مناطق جيزان وعسير والباحة، بالإضافة إلى تواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأمطار غزيرة على جازان حولت نهار المنطقة إلى ظلام.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- حالة جوية ممطرة تستمر أيامًا عدة على أجزاء من جازان وعسير والباحة، ثم تمتد إلى الطائف ثم المشاعر ومكة المكرمة وقد تمتد الى جدة.

وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من حبات البرد، وتسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.