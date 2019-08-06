انطلقت المرحلة الثانية من حملة مكافحة الجراد بمنطقة عسير، 6 أغسطس 2019، لمدة 12 يوما، من غرفة العمليات وقد بين المشرف العام على الغرفة، المهندس فيصل آل زياد، أن المرحلة الأولى بدأت 25 يوليو 2019 ولمدة 11 يوما، تم مسح 14904 هكتارات ومعالجة 8182 هيكتارا باستخدام 8242 لتر من المبيدات، في كل من قطاع أبها - خميس مشيط - بيشة - السراة - وتهامة - والحجاز. وذكر آل زياد بأن أعمال الفرق متواصلة وغرفة العمليات المدعومة بالكوادر البشريه المؤهلة والأجهزة التقنية المتقدمة من تحرك الرياح وكاميرات تتيح لمشرفي القطاعات وفرق المكافحة والاستكشاف النقل المباشر من الميدان ومن موقع البلاغ هذا وقد خصص فرع الوزاره بعسير الرقم 054783119 لتلقي البلاغات. وقال آل زياد بأن فرع الوزراة على تواصل مع جميع القطاعات التابعة لفرع الوزارة ودعمهم من آليات وفرق مكافحة ومبيدات وكوادر بشرية لتحقيق أهداف الحملة، بمتابعة من أمير منطقه عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المرحلة الثانية من مكافحة الجراد بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.