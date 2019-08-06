عاصفة رعدية تحول نهار جازان إلى ليل

حولت عاصفة رعدية نهار منطقة جازان إلى ظلام دامس، وسط تسابق بين موجة غبار قوية اجتاحت المنطقة بالساعات الأولى، قبل تحولها بشكل مفاجئ إلى هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بالبرد، والرياح الشديدة، وبلغت نسبة الأمطار 25 إلى 40 ملم.

انقطاعات للكهرباء

شهدت محافظات جازان، والمرتفعات الجبلية تقلبا في الأحوال الجوية المختلفة، ممزوجة بين موجة غبار، وأمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، تسببت بنزول البرد، وجريان السيول، وارتفاع منسوب المياه بالشوارع، استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة، في وقت شهدت بعض المحافظات انقطاعات للكهرباء، والاتصالات، والطرق، وتوقف الحركة المرورية، والتي استنفرت الجهات الحكومية.

وواصلت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد وإرشادات السلامة، وعدم النزول لبطون الأودية.

استمتاع بالأجواء

أنعشت الأمطار أجواء المنطقة، وخرج الأهالي للتنزه بالحدائق، والاستمتاع بالأجواء الباردة بعد المطر، ورسمت الفرحة على محياهم، وأكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور أن العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة نتيجة نشاط منخفض بالبحر الأحمر، واندفاع مد رطوبي من الشرق الإفريقي، مشيرا إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والقنفذة ومكة المكرمة تشهد أجواء غير مستقرة وصراعا ما بين الغبرة والأمطار الموسمية.