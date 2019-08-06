الشثري يشيد بجهود آمنون

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ورؤساء بعثات حج الكويت والبحرين وعمان، معرض «آمنون3»، وكان في استقبالهم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد العصيمي، والمشرف على المعرض العقيد عبدالمحسن الميمان.

وتجول الشثري في الأجنحة والمنصات الأمنية، مثمنا جهود القائمين على المعرض وعلى التنظيم.