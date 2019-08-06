آل الشيخ يدشن معرض لبيك

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، معرض «لبيك رحلة الحج عبر العصور»، الذي نظمته الوزارة بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين.

وتضمن المعرض قاعة مكة عبر التاريخ تضم أركانا للتعريف بمكة المكرمة وقصة اختيار الله عز وجل لها أن يكون بها أول بيت وضع للناس هُدى للعالمين، وما اختص الله مكة به لأن تكون بلدا حراما محرما وبلدا آمنا وطاهرا ومباركا وهدى للعالمين، فيه الأخطاء عظيمة والصلاة فيه مضاعفة، إضافة إلى كونه مثابة وقبلة وقياما للناس، كما تتناول القاعة قصة سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنه إسماعيل -عليهم السلام- وقصة بناء البيت الحرام «وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، إضافة إلى قصة معجزة زمزم، وتاريخ بدء الاستيطان بمكة المكرمة، وتاريخ بناء الكعبة، وحقوق مكة تعظيمها وتوقيرها.

واحتوت القاعة الثانية بالمعرض أركانا تناولت الحج في ذاكرة التاريخ، والتعريف بطرق الحج القديمة، ووسائل تنقل الحجاج في الماضي، ومخاطر رحلة الحج، والحج قبل الإسلام، والحج في عهد الأمن والأمان.