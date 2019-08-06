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تدريب مشرفات الأمن والسلامة في المدارس للتعامل مع الزلازل

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تعتزم الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية تأهيل 46 من منسوبات الأمن والسلامة في المدارس من 34 إدارة تعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، على إجراءات الأمن والسلامة عند حدوث الزلازل، ليقمن بدورهن بتدريب وتوعية الطالبات على التعامل مع مخاطرها.

ولفتت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم في خطاب معمم على إدارات التعليم أنها تعتزم تنظيم دورة تدريبية مركزية للتوعية والتثقيف من مخاطر الزلازل والآثار الناجمة عنها، لموظفات إدارات الأمن والسلامة المدرسية بالمناطق والمحافظات، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المتوقع انعقادها خلال الفترة 8-9 ربيع الأول 1441، وطالبت إدارات التعليم بترشيح المتدربات من الإدارة أو المكاتب الخارجية ذات الأولوية ممن لديهن القدرة على تنفيذ البرنامج لاحقا للطالبات في مدارس البنات.

إجراءات السلامة عند حدوث الزلازل

- الوقوف أسفل الطاولات، أو أسفل أي قطع أثاث ثقيلة

- إذا لم تتوفر طاولات يتوجب الوقوف في زوايا المبنى، وإحاطة الرأس بالذراعين

- الابتعاد عن أماكن الأجهزة الكهربائية ومحاولة فصل التيار

- فصل المياه عن المبنى، وإحكام إغلاق جميع إسطوانات الغاز

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- تجنب التدخين أو العبث بأي مادة قابلة للاشتعال

- تغطية الرأس بالوسادة إذا حدث الزلزال أثناء وقت النوم

- تجنب استخدام المصاعد الكهربائية واستخدام الدرج

- الابتعاد عن المباني السكنية والنزول إلى الشوارع

- توقيف السيارة والتحرك بطريقة حذرة


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