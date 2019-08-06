وأضاف الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030، وقال: «نعمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة».
وأوضح الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
وذكر مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة، أن فريق المشروع ومن ضمن استعداداته التشغيلية وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد بدأت «سار» منذ تكليفها بالمشروع بالعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية القطارات، مبينا أن التشغيل التجريبي وبحسب الخطة المعتمدة قد تم الانتهاء منه بنجاح، للتأكد من جاهزية جميع أجزاء المشروع والعاملين عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر سار تنهي استعداداتها لتشغيل قطار المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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