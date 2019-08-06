استنفار بيئي لحادثة تلوث كورنيش الخبر

معالجة أولية
كان نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، اجتمع مع مدير عام إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل لتقصي أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر محل البلاغ، حيث تبين من خلال زيارة الفريق أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه صرف بعد المعالجة الأولية فقط لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الأمر الذي نتج عنه فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر إلى البحر دون اكتمال المعالجة، ويعود السبب إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات، ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتعبة.
مراقبة المقاولين
انتهى الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع من حوادث التلوث، بالإضافة إلى استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.
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