بنتن: خطة إستراتيجية لخدمة حجاج الداخل

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير لقادة المملكة ولأهلها، وأنه ما من بيت في السعودية إلا ومنه شخص يقوم بخدمة حجاج البيت العتيق في مختلف المناطق والتخصصات، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بخدمة الحجاج بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وتتشرف بخدمتهم وتحرص على سلامتهم.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تدشين وتوقيع الاتفاقيات والمبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أُبرمت بين المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وعدد من الجهات.

خطة إستراتيجية

أبدى الدكتور بنتن اعتزازه بما يقوم به المجلس التنسيقي من أعمال ومهام، وسعادته بالشراكات الإستراتيجية التي أقامها مع عدد من الجهات التي تصب في مصلحة حجاج الداخل وتسهم في الارتقاء بآليات العمل وتطويره، وثمن تعاون المجلس مع الوزارة.

وتطلع وزير الحج والعمرة إلى أن تتصف أعمال المجلس وكذلك أعمال منشآت حجاج الداخل بالديمومة والاستمرارية طوال العام في مجال العمرة أيضا، نظرا للإمكانات والتجهيزات والقدرات المملوكة لتحقيق الأهداف، منوها بأن الأمر يتطلب وضع خطة إستراتيجية لخدمة حجاج الداخل.

حافز كبير

ثمن رئيس المجلس التنسيقي، عبدالرحمن الحقباني رعاية أمير منطقة مكة المكرمة،لتدشين 4 مبادرات خلال ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول، وأشاد برعاية وزير الحج والعمرة للمناسبة، وعدّها حافزا لجميع منسوبي منشآت حجاج الداخل لمضاعفة الجهود وتقديم مزيد من العطاء.

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مبادرات رائدة

شدد الحقباني على وجود العديد من المبادرات الرائدة، منها مبادرة بمثابة دورة تدريبية لنحو 40 ألف حاج من الداخل لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام، وتطبيق أنظمة الحج الأخضر، بمشاركة 37 مؤسسة وشركة، فضلا عن مبادرة حج بلا حقيبة، ومبادرة «منصة معا» التي لا تزال تحت الدراسة لتطبيقها بمشاركة إدارة المرور.

ـ وزير الحج يتطلع لاستمرارية أعمال المجلس

ـ دورة تدريبية لـ40 ألف حاج لمدة 7 ـ 10 أيام

ـ الحقباني يقدم مقارنة بين كتاب ومبادرة طريق مكة

ـ 37 مؤسسة مشاركة في مبادرة مخيم الحج الأخضر