فتح بوابات سد حلي لتصريف 10 ملايين م³

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة من منتصف محرم المقبل ولمدة شهر، لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعب في الثانية، بهدف الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترا، ويبلغ طول مفيضه 179 مترا، إذ زُود بـ4 بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الأشهر الـ7 الماضية، منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 ملايين متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول، خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأكدت أن الغرض من تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد، يأتي للإسهام في تلبية حاجات المزارعين في الموسم، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.