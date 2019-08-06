20 دائرة قضائية و5 كتابات عدل لضيوف الرحمن

توفر وزارة العدل السعودية ضمن الاستعدادات العدلية لحج 1440، 20 دائرة قضائية تختص بالقضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة وأحمية المشاعر ومرافقها.

وتنظر المحاكم في إثبات التنازل وتصديق الاعتراف، والقضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره، والنظر في القضايا المالية التي لا تزيد على 20 ألف ريال، وأي قضايا أخرى يقررها المجلس الأعلى للقضاء.

كتابات العدل

توفر الوزارة 5 كتابات عدل متنقلة تقوم بتقديم خدمات توثيقية مجانية للحجاج والعاملين على خدمتهم من خلال فرق ميدانية داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة. ويعد التحول الرقمي أبرز إنجازات وزارة العدل خلال النصف الأول من العام مثل خدمة توثيق الزواج إلكترونيا، إتاحة الاستعلام عن الضبوط والأحكام والمواعيد والطلبات القضائية إلكترونيا، إطلاق نظام ناجز المحاكم في 177 محكمة لتوحيد الإجراءات القضائية، تدشين الصك القضائي إلكترونيا، إطلاق الخدمات القضائية إلكترونيا الخاصة بالقضاء التجاري، التكامل الرقمي مع 40 جهة لتقديم 161 خدمة، المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات القضائية، إتاحة خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، رقمنة الجلسات القضائية وتوثيقها بالصوت والصورة، تدشين نظام إصدار الوكالات الخارجية من خلال الممثليات السعودية في الخارج.

الوكالات الإلكترونية

بلغ عدد الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر نظام ناجز وكتابات العدل 1.018.667 وكالة.

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يذكر أن وحدة التحول الرقمي هو مركز امتياز أنشئ عام 2017 بأمر ملكي يعمل كجهة مستقلة على تمكين ودعم التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

- 20 دائرة قضائية

- 5 كتابات عدل متنقلة

- 1.018.667 وكالة إلكترونية صادرة عبر نظام ناجز