مدير الأمن العام: خطط الحج تسير بنجاح

أوضح مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تسير وفق ما خطط لها، خاصة أنها جاءت وفق دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود مسبوقة بالعديد من اللقاءات وورش العمل، التي كانت وفق رؤية علمية وخبرات ميدانية متراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج. جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها مدير الأمن العام لقيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى، مؤكدا على أهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن، ومشددا في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل، واحتساب الأجر من الله، سبحانه وتعالى. وقام الحربي بزيارة ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام، وعن خططهم التشغيلية والتنفيذية التي تكفل -بإذن الله- التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات، إضافة إلى متابعته وزيارته الإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة. من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن، أن الجولة التي قام بها مدير الأمن العام تأتي من أجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى، والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها، كما أنها تحمل كثيرا من الفوائد التي نلمس آثرها في واقعنا العملي كونها أتت عن قائد محنك متمرس وفي وقت مناسب، للاطمئنان على مستوى الجاهزية، ولرفع الروح المعنوية لكافة العاملين في هذه القيادة.



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