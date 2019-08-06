475 كشافا بتعليم مكة‬⁩ بـ8 مسارات تطوعية في الحج

يشارك نحو 475 كشافا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في 8 مسارات تطوعية في برنامج خدمة الحجاج بمركز بادر للخدمات التطوعية في موسم حج هذا العام، جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الخدمة التطوعية لضيوف بيت الله الحرام في أعظم مكان وزمان، ورسالة نبيلة لتقديم خدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لنسكهم بكل يسر وسهولة. وأعرب القادة والطلاب الكشفيون عن سعادتهم بهذه المشاركة في أداء الواجب الإيماني والشرف الوطني الذي اختص الله تعالى به أهل مكة المكرمة منذ الأزل، وأبناء هذا دوت الخليج الغالي منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، رحمه الله، وظل هذا الشرف تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، ويعتز به ملوك هذه البلاد -حفظهم الله- ويجعلونه لهم أولوية فيما يقدمونه ويبذلونه من خدمات حكومية كبيرة، وجهود مضاعفة من كل مؤسسات الدولة لضيوف بيت الله الحرام وقاصديه. ــــــــ المسارات التطوعية الـ8 ــــــــــــــ 01 المشاركة مع قوة أمن الحرم ويشارك فيه 112 طالبا بواقع 5 ساعات يوميا 02 المشاركة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 89 طالبا بواقع 5 ساعات يوميا 03 توزيع عبوات زمزم يشارك فيه 105 طلاب بواقع 3 ساعات يوميا 04 توزيع الوجبات الجافة يشارك فيه 56 طالبا بواقع ساعتين يوميا 05 حفظ النعمة يشارك فيه 27 طالبا بواقع 3 ساعات يوميا 06 دفع العربات يشارك فيه 32 طالبا بواقع 3 ساعات يوميا 07 الإرشاد والتوجيه يُشارك فيه 36 طالبا بواقع 4 ساعات يوميا 08 توزيع الهدايا يشارك فيه 18 طالبا بواقع ساعتين يوميا من المتوقع توزيع 650 هدية يوميا



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