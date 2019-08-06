خط ساخن لإنقاذ المصابين بجلطات القلب والدماغ في الحج

حددت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة للعام الخامس على التوالي خطا ساخنا لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة، والذي يُمكِّن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة لعلاج القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية، وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق. وخصصت المدينة الطبية أرقاما للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب، وخصصت خطا هاتفيا بديلا في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات، إضافة إلى رقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي. ويعتبر الوقت العامل الأهم بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية، مما يعزز أهمية توفر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن خلال موسم الحج. ويهدف من خلال هذا الخط إلى اختصار الوقت في نقل الحالات، وتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات التي تحقق التطلعات وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن.



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